キーボードメーカーのKeychronは、筐体とキーキャップのすべてにセラミック素材を使用した65%配列のメカニカルキーボード「Keychron Q16 HE 8K」を発売する。全面セラミックに加え、TMR方式のキースイッチを搭載し、8,000Hzポーリング、可変アクチュエーションをサポートする。同社のオンラインストアでの価格は229.99ドルとなっている。まずは10月1日にKickstarterキャンペーンを開始する予定で、同キャンペーンでの受注分は11月