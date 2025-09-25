日本道路交通情報センターによりますと、きょう（25日）午前9時50分ごろ、山陽自動車道（上り）道口パーキング付近でトラックの単独事故がありました。 【地図をみる】山陽自動車道（上り）でトラックが衝突事故約2キロの渋滞【道口PA付近】 この事故で追い越し車線が規制されていて、現場付近を先頭に約2キロの渋滞が発生しているということです（午前11時10分現在）。 事故現場の地図をみる