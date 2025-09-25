角田の努力が報われた。これを続けていくだけだ(C)Getty ImagesアゼルバイジャンGPでレッドブルの角田裕毅は自身今季最高の6位入賞を果たした。予選でも6番手のタイムを記録したことも含め、バクーでの週末に披露した走りには各方面から高い評価が送られている。【動画】ローソンは無謀だった？角田との接触シーンを見るシーズン序盤でのレッドブル昇格から苦しい戦いが続き、不本意な順位でレースを終えることがほとんどだ