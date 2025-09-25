カーショーは今季限りの引退を表明している(C)Getty Imagesまたも悪夢が繰り返された。ドジャースは現地23日に敵地で行われたダイヤモンドバックス戦に4−5のサヨナラ負け。【動画】162キロだ！大谷翔平の唸るフォーシームをチェック「1番・投手兼DH」で出場した大谷翔平はリハビリ後最長となる6回を投げ、5安打無失点、8奪三振の快投を見せながら、その後を継いだ救援陣が粘れない。4点リードの7回に2番手左腕のジャック