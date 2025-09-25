イングリッシュベル英会話は、「社会人の英語学習に関する実態調査」の結果を9月17日に発表した。調査は、2025年8月25日〜27日の期間、社会人になってから英語学習の経験がある20代〜50代の男女332人を対象にインターネットにて実施したもの。はじめに、現在の英語学習の有無について尋ねたところ、「現在も英語学習を継続している」(61.7%)人は、約6割であることが明らかになった。社会人になってから英語学習を始めた主な目的は