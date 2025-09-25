北海道内は前線を伴った低気圧の影響で大気が非常に不安定な状態が続いています。一時的に激しい雨となった道南の江差町。９月２５日の道内は、前線を伴った低気圧が発達しながら通過し、暖かく湿った空気が流れ込んでいる影響で、大気の状態が非常に不安定となっています。午前１０時までの２４時間の降水量は松前で５５ミリ、福島町千軒で５０．５ミリなどとなっています。雨は次第に弱まる見込みですが、道東では風の強い状態が