きょう25日は低気圧や前線の影響で九州南部や中国・四国から東海・北陸、東北から北海道ではくもりや雨となり、雷を伴った激しい雨の降る所もあるでしょう。その他の地域も雲が広がりやすく、所によりにわか雨がありそうです。あす26日は、前線が不明瞭となり、大陸の高気圧が張り出すため、九州から東北では午前中は雨の残る所があるものの、次第に天気は回復に向かう見込みです。北海道は上空寒気や湿った空気の影響で雨が降りや