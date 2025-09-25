日本ハムは２５日、アニュラス・ザバラ投手（２８）がドミニカ共和国へ帰国したと発表した。２４日夜の航空機で日本を離れた。最速１６２キロを誇る右腕は、加入１年目の昨季は１６試合に登板して１セーブ、１ホールド、防御率１・２０の成績をマーク。今季は７月１４日に１軍に初昇格して２試合の登板で防御率３・５６。８月３日に出場選手登録を抹消され、２軍調整が続いていた。