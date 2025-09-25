8月に急逝した韓国女性デュオAs One（アズワン）のメンバー、イ・ミンさん（本名イ・ミニョン）を同僚歌手が追悼した。【写真】急逝したイ・ミンさん、生前の笑顔韓国で9月24日に放送されたSBSの人気サッカーバラエティ番組『ゴールを決める彼女たち』（原題）では、バラード歌手で構成されたチーム「FCバラードリーム」でGKを務める歌手リサがイ・ミンさんに言及し、涙を流す場面が映された。同日の放送で「今日の試合は個人的に