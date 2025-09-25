マーベル・コミックの大人気ヒーロー、ウルヴァリンの単独ゲーム『Marvel’s Wolverine』が、PlayStation®5で2026年秋に発売されることが正式に発表された。合わせて、血湧き立つようなゲームプレイトレーラーも公開されている。 人気タイトル『Marvel's Spider-Man』開発のInsomniacと、Marvel Games、ソニー・インタラクティブエンタテインメントによる最新作。孤高のヒ&