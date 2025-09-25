新人ガールズグループHearts2Hearts（ハーツトゥハーツ）が新曲『Pretty Please』の音源とMVを公開し、話題を集めている。【写真】Hearts2Hearts、日本のコンビニを満喫Hearts2Heartsは9月24日午後6時、各種音楽配信サイトを通じて1stミニアルバム『FOCUS』の収録曲『Pretty Please』の配信を開始した。さらに、ユーチューブのSMTOWNチャンネルなどにMVを公開し、熱い反応を得ている。特に今回のMVは、ポケモンの最新作ゲーム『Pok