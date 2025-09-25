【モデルプレス＝2025/09/25】元AKB48でタレントの西野未姫が9月24日、自身のInstagramを更新。娘との初めてのコストコでの買い物の様子を公開し、話題を呼んでいる。【写真】西野未姫、そっくり娘顔出し◆西野未姫、娘と初コストコで微笑ましい親子ショット披露西野は「娘と初めてコストコへお買い物」とショッピングカートに乗った愛娘の写真を公開。「カートに乗せたらご機嫌」と娘が楽しそうにしている様子を明かしている。写