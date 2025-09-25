【モデルプレス＝2025/09/25】TBS日曜劇場「御上先生」に生徒役として出演していた女優の吉柳咲良が24日、自身のTikTokを更新。寝る前の姿を公開し、話題を呼んでいる。【写真】「御上先生」生徒役美女、寝る前の可愛すぎるすっぴん姿◆吉柳咲良、寝る前のリラックス姿披露吉柳は「お風呂も入ったし歯磨きもした天才はわたし 寝る前に失礼」とお風呂上がりのリラックスした状況を公開した。この投稿に、ファンからは「すっぴん？」