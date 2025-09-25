◆米大リーグガーディアンズ５―１タイガース（２４日、米オハイオ州クリーブランド＝プログレッシブフィールド）ガーディアンズがア・リーグ中地区首位攻防戦で２４日（日本時間２５日）、タイガースに逆転勝ちし、ついに最大１５・５ゲーム差を逆転し単独首位に浮上した。１９１４年ボストン・ブレーブスの作った１５ゲーム差逆転記録を塗り替えた。ガーディアンズは７月８日の時点でタイガースに１５・５ゲーム差をつけら