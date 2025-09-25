ウソと誤解に満ちた「通説」を正す、作家の井沢元彦氏による週刊ポスト連載『逆説の日本史』。今回は近現代編第十六話「大日本帝国の理想と苦悩」、「大正デモクラシーの確立と展開その1」をお届けする（第1466回）。＊＊＊事実上は「国際連盟設立準備総会」でもあったパリ講和会議が開かれたのは、一九一九年（大正8）一月十八日である。そして、この会議は本来の目的であった「第一次世界大戦の後始末」を行ないなが