あなたは読めますか？突然ですが、「寛ぐ」という漢字読めますか？「ゆっくりする」「リラックスする」のように普段から使う言葉ですが、漢字で書かれると読めない方も多いのではないでしょうか？気になる正解は……「くつろぐ」でした！「寛ぐ」は、心や体がゆったりと安らぐことを意味します。「自宅で寛ぐ時間」「旅館の温泉で日頃の疲れを寛ぐ」……のように使います。「寛」という漢字には「ゆったりと落ち着いている」という