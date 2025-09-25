長野県中野市で2023年5月、住民女性と警察官の計4人が殺害された事件で、殺人などの罪に問われた青木政憲被告（34）の裁判員裁判の論告求刑公判が24日、長野地裁（坂田正史裁判長）であり、検察側は死刑を求刑した。全国紙社会部記者が語る。【写真】「大切なものは金」卒業アルバムに綴られた青木被告の“将来の夢”。経営していたジェラート店の様子「青木被告は、散歩中だった女性2人を突如ナイフで相次いで刺し、駆けつけた