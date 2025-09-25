あなたは読めますか？突然ですが、「軈て」という漢字読めますか？小説や歌詞などで見かける言葉ですが、意外と読めない方も多いのではないでしょうか？気になる正解は……「やがて」でした！「やがて」には、「まもなく」や「ほどなくして」という意味があり、時間や事柄が少し経った後の様子を表すときに使います。「軈て、春が訪れるだろう」「軈て、彼は偉大な学者になるだろう」……のように、未来の出来事を予測する際によく