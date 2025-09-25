ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 定年を迎えた日に、妻が当然の「爆発」を 61歳夫がやらかしたことと… 夫婦関係 あるあるネタ 人生 デイリー新潮 定年を迎えた日に、妻が当然の「爆発」を 61歳夫がやらかしたこととは 2025年9月25日 11時10分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 定年を迎えた日の食後、妻から離婚を切り出されたという現在61歳の男性 次の日、妻はおらず、長女と旅行をしてくるとの置手紙が置かれてあったそう 男性は「え？オレのメシはと思いました」と振り返っている 記事を読む おすすめ記事 前橋市の42歳女性市長 部下の市役所幹部と2ヶ月で9回「ラブホ通い詰め」…“休憩3時間”で入室 市長は事実を認めつつ「仕事に関する相談や打ち合わせをしていた」と釈明 2025年9月24日 17時12分 あなたは躊躇なく履ける？使わなくなった家族の下着 2025年9月24日 6時3分 「死ぬまで悪態を」松嶋菜々子 『あんぱん』で路線変更打診も“毒親怪演”続行を直訴していた！ 2025年9月25日 6時0分 高市早苗「奈良の女です」演説で迷走発言連発に「へずまりゅうかよ」の声も…土壇場での“空気の読めなさ”に支援者も頭を抱える始末〈自民党総裁選〉 2025年9月24日 17時56分 【ご休憩3時間5700円】前橋・42歳女性市長に部下の市幹部と“連日ラブホ”のワケを直撃取材 “ラブホ経費”約5万円は「（市長が）すべて私費で払っています」 2025年9月25日 6時59分