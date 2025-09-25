セブン‐イレブン・ジャパンは、フライドチキンシリーズ『ザクチキ』から、新フレーバー『ザクチキ背徳のマシマシ』（税込240.84円）を、23日より全国のセブン‐イレブンで順次発売している。【写真】衣はザクザク＆肉はジューシー…定番の『ザクチキ』にんにくをたっぷり使用した特製調味液に漬け込み、一口食べたらやみつきになる濃厚な味わいを追求。ザクザクした衣の食感とジューシーな鶏肉に、やみつき必至の禁断の味わい