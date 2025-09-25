◇MLB フィリーズ 11-1 マーリンズ(日本時間25日、シチズンズ・バンク・パーク)ナ・リーグ本塁打王争いで首位に立つフィリーズのカイル・シュワバー選手が、2試合連続の一発となる55号、56号を放ちました。シュワバー選手は日本時間25日のマーリンズ戦に「2番・DH」で先発出場。24日の同戦では初回に54号ソロを放ち、53本塁打の大谷翔平選手を1本リードしました。この日は初回、2ストライクから変化球を打ってライトへのツーベース