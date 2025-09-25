本日20歳の誕生日を迎えた私立恵比寿中学・桜木心菜の2nd写真集が、12月3日発売決定♡（予価：3,300円＋税／128P・A4判）韓国・ソウルとチェジュ島でのロケでは、ダンスに励む姿やビーチでくつろぐ表情、さらに本人初挑戦のランジェリーカットまで収録。大人の魅力と無邪気な素の表情をギュッと詰め込んだ、20歳の今しか見られない一冊です♪ 韓国で見せる無邪気な素顔とダンス姿 今回の写真集では「韓国に