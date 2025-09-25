2024年1月1日の能登半島地震に遭い、一時は小学校で避難生活を送った俳優の勢登健雄さん（石川県七尾市出身）が、被災地支援のために俳優仲間の本郷弦さんと結成したコメディーユニット「ゲンタケ」の第2弾となる「能登半島縦断公演」が11月1、2、3日に輪島市や珠洲市、七尾市、金沢市で行われる。それに先立ち、10月3日には東京・武蔵野芸能劇場で「お披露目会in東京」を敢行。2人は「継続的に活動を続けていくために、ぜひとも応