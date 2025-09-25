大雨の影響で、JR五能線で、運休や区間運休が発生しています。五能線は、普通列車の上りと下りそれぞれ1本が運休、快速リゾートしらかみの上りと下りそれぞれ1本が東能代駅から青森の弘前駅の間で区間運休します。JRは、利用者に運行情報を確認するよう呼びかけています。