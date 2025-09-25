瀬戸内地方は、湿った空気の影響で岡山県を中心に雨が降っています。昼過ぎにかけて雨が降りますが、夕方からは曇りになるでしょう。雷を伴うおそれがあるため、天気の急変に注意してください。日中の最高気温は岡山と高松で28度、津山で26度の見通しです。24日より気温は低くなりそうです。 26日は気圧の谷や湿った空気の影響でおおむね曇りとなり、昼前にかけて局地的に雨雲がかかるでしょう。朝の最低気温は岡山で24度、津山で