台風20号(ブアローイ)いまどこに？ 気象庁によりますと、台風２０号はきょう（２５日）午前９時現在、フィリピンの東にあって、1時間に２０キロの速さで西に進んでいます。 【画像を見る】今後の進路予想図／向こう16日間の全国各地の天気は？ 中心の気圧は９６５ヘクトパスカル、最大風速は４０メートル、最大瞬間風速は５５メートルということです。 今後の進路予測は【画像①】の通りです。