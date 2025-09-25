今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『猫が吸い込まれる穴！パート3』という猫島のじかんさんの動画です。投稿者メッセージ（動画説明文より）猫が吸い込まれる魔法の穴。 好評につき3つ目の動画になります！﻿猫島で猫が吸い込まれる穴を見つけた投稿者の猫島のじかんさん。お尻を見せて止まっていた茶トラちゃんを軽くつつくと、ゆっくりと側溝の穴に吸い込まれていきました。お次はキジ白ちゃんが飛び