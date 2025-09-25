速報です。北海道恵庭市内の国道36号で9月25日午前9時半ごろ、少なくとも9台の車が衝突したということです。警察によりますと、札幌方面から千歳方面に走っていた車が事故を起こしたあとに逃走しようとして、その後、複数の車に衝突したということです。 けが人もいるということで、警察は当て逃げ事件として車の行方を追っています。