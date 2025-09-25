国際協力機構（JICA）がアフリカとの交流推進を目的とした「ホームタウン」事業を撤回する方向で調整に入った。複数の関係者が25日明らかにした。事業を巡っては交流サイト（SNS）で「移民が増える」との誤情報が拡散していた。