「タイピング大会」で熱戦を繰り広げる子どもたち＝２３日、ユニコムプラザさがみはらゲームプレーヤーらに人気のパソコン用キーボードが相模原市内で製造されていることを知ってもらおうと、「さがみはらキーボードフェス２０２５」が２３日、同市南区の「ユニコムプラザさがみはら」で開かれた。タイピング大会などが催され、会場は子どもたちの熱気に包まれた。市内には、東プレ（東京都）とＰＦＵ（石川県）の生産拠点があ