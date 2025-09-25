串木野港と甑島を結ぶフェリー「結Lineこしき」は、波消しブロックへの衝突事故のため、欠航が続いていましたが、船の修理が24日完了し、25日から運航を再開しました。 甑島航路の「結Lineこしき」は今月22日、上甑島の里港に入港する際、波消しブロックに衝突し、事故の影響で、22日から24日までの3日間、全便欠航していました。 船の修理が24日に完了したことから、25日の甑島の長浜港を午前7時45分に出航する始発から、