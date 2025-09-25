今回は旬の「レンコン」を使った、15分以内で作れる時短レシピをご紹介。調理方法はどれもシンプルです。あと1品欲しいときに、毎日の常備菜に、お弁当のおかずに、晩酌の一品に、いろんなシーンで大活躍するので、ぜひ参考にしてください。■【フライパン1つ】レンコンとコンニャクの炒め煮切って炒めて煮るだけ！ レンコンの歯ざわりとコンニャクの弾力がくせになる一品です。甘辛の味つけで、七味でピリッと締めるのが決め手。