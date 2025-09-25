Qualcommがハワイ・マウイ島で開催した「Snapdragon Summit 2025」で、プレミアムPC向けSoC(チップセット)「Snapdragon X2 Elite Extreme」と「Snapdragon X2 Elite」を発表しました。New Snapdragon X2 Elite Extreme and Snapdragon X2 Elite are the Fastest and Most Efficient Processors for Windows PCs | Qualcommhttps://www.qualcomm.com/news/releases/2025/09/new-snapdragon-x2-elite-extreme-and-snapdragon-x2-elit