e☆イヤホンは、秋葉原のゲーミング専門フロア「e☆イヤホン ゲーミング AKIBA」を、秋葉原店7階へ移転・増床し、10月10日11時よりリニューアルオープンする。 新フロアでは、売場面積の拡大とともに、展示可能なゲーミングデバイスの台数も大幅に増強予定だという。試聴・試遊を通じて、配信機材やゲーミングアクセサリーを実際に体験しながら製品を比較・検討できる環境を整える