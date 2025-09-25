東京時間10:32現在 東京金先物AUG 26月限（TOCOM） 1グラム＝18070.00（-63.00-0.35%） ＮＹ金先物DEC 25月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オンス＝3775.40（+7.30+0.19%） ※東京金先物は5分程度の遅れ NY市場でドル高を受けて反落。NY金時間外は下げ止まりも東京金はNY市場の下げが重石