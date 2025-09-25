お笑いトリオ「３時のヒロイン」ゆめっちのメイクアップ姿が、絶賛されている。自身のインスタグラムで「３３Ｃｌｕｂのアクセ可愛すぎた」と２４日につづったゆめっち。ハーフツインヘアにキラリと輝くヘアアクセを身に付け、シルバーのバルーンを抱えたアップショットを披露した。この投稿には「ゆめっちさん可愛すぎるぅぅう」「幸せそう〜」「お姫様みたい」「ゆめっちの笑顔本当に大好き〜」などの声が寄せられている。