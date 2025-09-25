【新興国通貨】人民元円８月１日以来高値圏、円安受けて＝中国人民元 ドル人民元は７．１３００前後での推移。ドル高もありしっかりとした動き。対ドルでは元安も、それ以上に円安が進み、人民元円は１元=２０円８８銭と８月１日以来の元高円安圏での推移。 USDCNY7.1301CNYJPY20.872