２５日に放送されたフジテレビ系「サン！シャイン」では、群馬県前橋市の小川晶市長（４２）が、既婚の部下と１０回以上、ホテルで密会していたとされる問題で行った会見の模様を放送。杉村太蔵氏が「こういうニュースは苦しい」とうめいた。小川市長は、既婚部下と１０回以上、ラブホテルで密会したと報じられているが、相談に乗ってもらっていただけだとして男女の関係は否定。記者からは「会うのは市長室ではダメなのか？」