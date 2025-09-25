巷にはよくわからない健康食品や健康法などがありますよね。ものは試しと言っても、得体の知れない食品を簡単に口にするわけにはいきません。しかし、身近な人から強引に勧められることもあるようで……。今回は、義母に怪しいサプリをゴリ押しされて迷惑している話をご紹介いたします。母乳の質がよくなるサプリ？「最近、義母は怪しい健康食品にハマっていて、私にも無理やり飲ませようとしてきます。しかも子育て中の私に『母乳