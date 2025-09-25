【日本へようこそエルフさん。抱き枕カバーマリー】 9月24日予約受付開始 12月発送予定 【拡大画像へ】 ホビージャパンは、「日本へようこそエルフさん。抱き枕カバーマリー」の予約受け付けを、9月24日よりメロンブックスとあみあみで開始した。価格は13,200円。発送は12月の予定 イラストはコミックス担当の青乃下氏による描き下