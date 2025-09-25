宮崎県は、2025年9月18日に、福岡市と宮崎市を新幹線で結ぶ構想「東九州新幹線」の整備効果についての調査結果を公表しました。大分を経由する「日豊本線ルート」と、熊本県新八代から宮崎市に至る「新八代ルート」の2案を比較したところ、いずれのルートでも、所要時間の大幅短縮に加え巨額の経済波及効果が見込まれることが明らかになりました。東九州新幹線は基本計画路線九州新幹線東九州新幹線は、全国新幹線鉄道整備法に基づ