ＫＬａｂは６日ぶり反発。２４日取引終了後、関連会社のＢＬＯＣＫＳＭＩＴＨ＆Ｃｏ．（ブロックスミスアンドコー）と共同で、ＧＰＵサーバーの販売と、販売したサーバーを運用受託してＧＰＵクラウドとして貸し出す事業を開始すると発表した。これが買い手掛かりとなっている。 出所：MINKABU PRESS