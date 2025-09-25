住友金属鉱山や三菱マテリアル、ＤＯＷＡホールディングスが大幅高となっている。米フリーポート・マクモラン＜FCX＞は２４日、インドネシアの銅鉱山において８日に作業員が死亡する事故が発生したことを受け、当該の鉱山からの契約供給について不可抗力条項の発動を明らかにした。同日のフリーポートの株価は急落した一方、世界的に銅の供給不安が高まったことを背景にロンドン金属取引所（ＬＭ