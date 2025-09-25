午前１１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１０４８、値下がり銘柄数は４７６、変わらずは８９銘柄だった。業種別では３３業種中２８業種が上昇。値上がり上位に非鉄金属、石油・石炭、鉱業、その他金融など。値下がりで目立つのは保険、精密機器、医薬品など。 出所：MINKABU PRESS