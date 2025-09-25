日常生活の中で自然に行える「ちょこっと運動」が、あなたの体を着実に変えていきます（写真：blanche／PIXTA）「忙しいから運動は無理」――そんなあなたにこそ知ってほしい。生活の延長にある小さな動きが、筋力も免疫力も底上げします。本記事は、トレーナー歴34年の澤木一貴氏の著書『体力おばけへの道』より一部抜粋・再編集。今日からできる“ながら運動”で、疲れにくく病気に強い体を育てるコツをご紹介します。日常ででき