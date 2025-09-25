北川精機が急動意、８００円近辺で収れんする５日・２５日移動平均線をマドを開けて上放れる展開となっている。ＦＡ機器メーカー中堅だが、真空プレス装置で世界シェア首位を誇るグローバルニッチトップの一角に位置する。最近は生成ＡＩ市場の急成長を背景としたＡＩ半導体需要の爆発的な伸びを受けて、ＣＣＬ（銅張積層板）成形用プレス装置でワールドワイドに収益機会を高めている。業績も２６年６月