■台風18号(ラガサ) 【画像】台風進路・全国の天気 2025年9月25日9時45分発表 25日9時の実況種別    台風大きさ    -強さ    -存在地域    華南中心位置    北緯22度00分 (22.0度)東経108度30分 (108.5度)進行方向、速さ    西 20 km/h (11 kt)中心気圧    992 hPa中心付近の最大風速    20 m/s (40