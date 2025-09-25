前線や暖かく湿った空気の影響により、東北日本海側北部では、２５日昼前から夜遅くにかけて大雨となる所があるでしょう。土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒してください。また、東北日本海側を中心に、竜巻などの激しい突風や落雷、ひょうに注意してください。 【画像】東北・全国の天気 ［気象概況］ 低気圧が日本海を東北東へ進んでいます。低気圧は、２６日にかけて発達しながらサハリン付近へ進み、寒冷前