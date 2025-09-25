ボーズは9月25日、ポータブルスピーカー「SoundLink Micro Portable Speaker」の第2世代を発売した。価格は1万5400円。●ボーズで最小のポータブルスピーカー でも音はパワフル 2017年発売モデルの後継機新製品は、2017年発売の先代モデルの後継機にあたる。若干サイズが大きくなったものの、耐久性のほか、音質とパワーが向上。連続再生時間も長くなるなど、性能を強化している。サイズは、幅10.3×奥行4.4×高さ10.3cmで重さ