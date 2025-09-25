フィリーズのカイル・シュワーバー外野手は24日（日本時間25日）、本拠地でのマーリンズ戦に「2番DH」で先発出場。3回の第2打席に55号、7回の第4打席に56号を放ち、ナ・リーグ本塁打王争いで大谷翔平投手（ドジャース）との差を広げた。 ■大谷はDバックス戦に先発出場 レギュラーシーズン終盤に大谷との激しいデッドヒートを繰り広げていたなか、フィリーズの主